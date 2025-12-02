Storage Wars
Folge 12: Blinder Auktionismus
22 Min.Folge vom 02.12.2025Ab 12
Der Marathon geht weiter: Nach der Aufwärmphase legen die Schnäppchenjäger richtig los. Darrell verlässt sich komplett auf sein Spielerglück und bietet auf ein Lager, in dem alles verhüllt ist - ob es ihn verlässt? Einen unserer Männer hat es verlassen, aber wie heißt es? Pech im Spiel, aber immerhin Glück in der Liebe ...
