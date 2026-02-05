Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 10Folge 15vom 15.03.2026
21 Min.Folge vom 15.03.2026Ab 12

Die Käufer sind auf dem Weg nach Indio - einer Stadt, in der die Reichen wohnen. Trotz der vielversprechenden Lagerräume, hofft Rene, dass das schlechte Wetter die Besucher von der Auktion fernhält. Doch er hat die Rechnung ohne die Konkurrenz gemacht. Mary verlässt sich auf ihr Glück und liefert sich einen harten Bieterwettstreit mit den Männern.

ProSieben MAXX
