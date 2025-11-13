Zum Inhalt springenBarrierefrei
Storage Wars

Dusty staubt ab

ProSieven MAXXStaffel 13Folge 26vom 13.11.2025
Dusty staubt ab

Storage Wars

Folge 26: Dusty staubt ab

21 Min.Folge vom 13.11.2025Ab 12

In Stanton treffen die Auktionsjäger auf den neuen Rivalen Dusty. Dieser traut sich einiges zu und greift für ein Lager tief in die Tasche. Ob sich diese Investition für ihn auch auszahlen wird? Für Brandi und Rene sieht es währenddessen schlecht aus, denn die beiden können keine Versteigerung für sich entscheiden. Lisa bekommt tatkräftige Unterstützung von Barry, der noch ein paar Tipps für sie auf Lager hat.

Storage Wars
ProSieben MAXX
Storage Wars

Storage Wars

