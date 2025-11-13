Storage Wars
Folge 26: Dusty staubt ab
21 Min.Folge vom 13.11.2025Ab 12
In Stanton treffen die Auktionsjäger auf den neuen Rivalen Dusty. Dieser traut sich einiges zu und greift für ein Lager tief in die Tasche. Ob sich diese Investition für ihn auch auszahlen wird? Für Brandi und Rene sieht es währenddessen schlecht aus, denn die beiden können keine Versteigerung für sich entscheiden. Lisa bekommt tatkräftige Unterstützung von Barry, der noch ein paar Tipps für sie auf Lager hat.
