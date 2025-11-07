Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der König von Whittier

ProSieben MAXXStaffel 13Folge 10vom 07.11.2025
Lisa ist das letzte Mal leer ausgegangen und nimmt sich deshalb fest vor, ein Lager zu ersteigern. Die Newcomerin will antike Objekte kaufen und holt sich vorab Tipps von Kenny - dem selbsternannten "König von Whittier". Doch als Lisas wahrer Mentor entpuppt sich schließlich Darrell.

