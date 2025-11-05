Spieglein, Spieglein an der WandJetzt kostenlos streamen
Storage Wars
Folge 4: Spieglein, Spieglein an der Wand
21 Min.Folge vom 05.11.2025Ab 12
Jarrod macht sich allein auf den Weg zur Auktion nach Santa Ana und sorgt bei der Konkurrenz noch vor Beginn der Veranstaltung für eine Überraschung. Das erste Lager ist riesig und Rene greift zu unfairen Mitteln, um den Wert der Objekte zu schätzen. Er beschließt, zu bieten, doch die Konkurrenz treibt den Preis in die Höhe.
