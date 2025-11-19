Storage Wars
Folge 12: Fetter Fang
21 Min.Folge vom 19.11.2025Ab 12
Laura und Dan sind mit großen Erwartungen auf dem Weg zur Auktion in San Bernadino. Auch Lisa ist besonders motiviert und stößt auf interessante Holzboxen und Vintage Kleidung. Kenny überlegt, seine Perspektive für einen Lagerraum zu ändern und der unnachgiebige Auktionsjäger Rene ist nicht bereit, seiner Konkurrenz nachzugeben.
Weitere Folgen in Staffel 14
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick