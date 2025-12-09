Storage Wars
Folge 12: Kunstgriffe
21 Min.Folge vom 09.12.2025Ab 12
Diesmal sind die Käufer in Laguna Nigel. Ausnahmsweise ist es heute Dave, der nichts kauft. Jarrod und Brandi hingegen stoßen auf besondere Artefakte aus der Zeit der Großen Depression. Barry findet an Maya-Kunst Gefallen und Darrell interessiert sich für eine seltene Pistole einer bekannten Marke. Doch handelt es sich tatsächlich um ein Original?
