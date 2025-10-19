Zum Inhalt springenBarrierefrei
Storage Wars

Orientierungslos

ProSieben MAXXStaffel 4Folge 5vom 19.10.2025
Orientierungslos

Storage Wars

Folge 5: Orientierungslos

21 Min.Folge vom 19.10.2025Ab 12

Die Auktionatoren Laura und Dan laden zu einer Veranstaltung nach Compton, südlich von Los Angeles. Darrell hat Verstärkung mitgebracht, die ihn im Bieterwettstreit tatkräftig unterstützen soll. Jarrod und Brandy tüfteln ebenfalls an einer neuen Taktik. Nur Dave verfolgt treu seinen Vorsatz: Er ist nicht hier, um Freunde zu finden.

Storage Wars
ProSieben MAXX
Storage Wars

Storage Wars

