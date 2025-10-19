Storage Wars
Folge 5: Orientierungslos
21 Min.Folge vom 19.10.2025Ab 12
Die Auktionatoren Laura und Dan laden zu einer Veranstaltung nach Compton, südlich von Los Angeles. Darrell hat Verstärkung mitgebracht, die ihn im Bieterwettstreit tatkräftig unterstützen soll. Jarrod und Brandy tüfteln ebenfalls an einer neuen Taktik. Nur Dave verfolgt treu seinen Vorsatz: Er ist nicht hier, um Freunde zu finden.
