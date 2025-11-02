Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 6Folge 4vom 02.11.2025
21 Min.Folge vom 02.11.2025Ab 12

Rene und Casey rühren kräftig die Werbetrommel für ihren Second-Hand-Laden. In West Covina bekommen sie heute die Chance, ihr Sortiment noch einmal aufzustocken. Brandi überlegt hingegen, eines ihrer Geschäfte zu schließen. Doch Jarrod setzt alle Hebel in Bewegung, um das zu verhindern. Ivy versucht es diesmal mit einer Einschüchterungstaktik. Kann er damit punkten?

