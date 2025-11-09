Storage Wars
Folge 8: Üble Gerüchte
21 Min.Folge vom 09.11.2025Ab 12
Die Käufer sind diesmal in Riverside auf der Suche nach neuen Schnäppchen. Ivy will Taten sprechen lassen. Kann er heute ein gutes Geschäft machen? Jarrod hat nach dem Ladendebakel in Long Beach neuen Mut geschöpft und ist voller Optimismus. Seine Frau Brandi will jedoch realistisch bleiben. Die Versteigerung läuft gut, doch als die Auktionatoren eines der Lager öffnen, erwartet die Interessenten ein übler Geruch ...
