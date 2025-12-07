Zum Inhalt springenBarrierefrei
Storage Wars

ProSieben MAXXStaffel 8Folge 15vom 07.12.2025
Folge 15: Komme, was wolle

21 Min.Folge vom 07.12.2025Ab 12

In Amerika gibt es rund 185 Millionen Quadratmeter an Selbstlagerflächen. Bezahlen die Besitzer drei Monate lang keine Miete, wird der Inhalt öffentlich versteigert. Dann kommt der Zeitpunkt der vier professionellen Aktionskäufer von Storage Wars: Sie suchen in den verlassenen Garagen nach verlorenen Schätzen, die sie gewinnbringend verkaufen können.

ProSieben MAXX
