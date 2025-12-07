Storage Wars
Folge 15: Komme, was wolle
21 Min.Folge vom 07.12.2025Ab 12
In Amerika gibt es rund 185 Millionen Quadratmeter an Selbstlagerflächen. Bezahlen die Besitzer drei Monate lang keine Miete, wird der Inhalt öffentlich versteigert. Dann kommt der Zeitpunkt der vier professionellen Aktionskäufer von Storage Wars: Sie suchen in den verlassenen Garagen nach verlorenen Schätzen, die sie gewinnbringend verkaufen können.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick