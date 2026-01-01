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Stromberg

Nicole

BanijayStaffel 3Folge 2
Nicole

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Stromberg

Folge 2: Nicole

29 Min.

Stromberg soll langjährige Mitarbeiter der CAPITOL ehren - eine Aufgabe, die wie für ihn geschaffen scheint. Während er sich darauf vorbereitet, versucht er auch weiterhin sein Glück bei Kollegin Jennifer, kann aber eher bei der unscheinbaren Mitarbeiterin Nicole landen. Dass sie auf ihn steht, findet Stromberg allerdings eher peinlich und tut alles, damit das nicht publik wird. Indes kommt Ulfs Interesse an Jennifer auch Tanja zu Ohren ...

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