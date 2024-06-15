Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sweet & Easy - Das Foodmagazin

Sweet Barbecue

sixxStaffel 7Folge 1vom 15.06.2024
Sweet Barbecue

Sweet & Easy - Das Foodmagazin

Folge 1: Sweet Barbecue

23 Min.Folge vom 15.06.2024Ab 6

Endlich sind der Sommer und die Sonne da und somit ist die Grill-Session offiziell eröffnet. Aber müssen es immer Steaks, Würstchen und Nudelsalat sein? Enie van de Meiklokjes zeigt, dass Obst, Kuchen und andere Desserts ebenfalls ihren Platz auf dem Grill verdienen. Mit den neuen Ideen kann die nächste Sweet-Barbecue-Party kommen.

