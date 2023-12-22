Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sweet & Easy - Das Foodmagazin

sixxStaffel 7Folge 6vom 22.12.2023
Folge 6: Geheimwaffe Waffeleisen

23 Min.Folge vom 22.12.2023Ab 6

Das Waffeleisen ist der Star in dieser Folge. Enie van de Meiklokjes präsentiert die verrücktesten Waffelrezepte aus aller Welt. Außerdem zeigt die Meisterbäckerin, wie man mit Waffeln in jeglicher Variation ein mehrgängiges Menü zubereitet werden kann.

