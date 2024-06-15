Sweet & Easy - Das Foodmagazin
Folge 1: Sweet Barbecue
23 Min.Folge vom 15.06.2024Ab 6
Endlich sind der Sommer und die Sonne da und somit ist die Grill-Session offiziell eröffnet. Aber müssen es immer Steaks, Würstchen und Nudelsalat sein? Enie van de Meiklokjes zeigt, dass Obst, Kuchen und andere Desserts ebenfalls ihren Platz auf dem Grill verdienen. Mit den neuen Ideen kann die nächste Sweet-Barbecue-Party kommen.
