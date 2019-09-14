Sweet & Easy - Das Foodmagazin
Folge 1: Eis, Eis, Baby
22 Min.Folge vom 14.09.2019Ab 6
Kühle Erfrischung für heiße Sommertage: Enie van de Meiklokjes weiß, wie man Eis ganz einfach und schnell zubereiten kann. Dabei greift sie auf kreative Ideen zurück, die nicht nur einen außergewöhnlichen Anblick, sondern auch ein ultimatives Geschmackserlebnis versprechen. Natürlich darf aber auch eine klassisch fruchtige Variante in Enies Repertoire nicht fehlen.
