Sweet & Easy - Das Foodmagazin

Zuckerschock

sixxStaffel 4Folge 3vom 05.10.2019
Zuckerschock

ZuckerschockJetzt kostenlos streamen

Sweet & Easy - Das Foodmagazin

Folge 3: Zuckerschock

23 Min.Folge vom 05.10.2019Ab 6

Naschkatzen aufgepasst: Enie van de Meiklokjes präsentiert süße Leckereien, die man ganz einfach zuhause nachmachen kann. Dazu gehören nicht nur gigantische Milchshakes, sondern auch eine köstliche Kekspizza. Außerdem präsentiert Enie außergewöhnliche kulinarische Trends aus New York, die keine Wünsche offenlassen.

Sweet & Easy - Das Foodmagazin
sixx
