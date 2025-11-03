Zum Inhalt springenBarrierefrei
Tara & Dennis - Der Hofnarr liebt die Queen

Sackerl fürs Kackerl & Käse im Schrank

ATVStaffel 1Folge 2vom 03.11.2025
Sackerl fürs Kackerl & Käse im Schrank

Sackerl fürs Kackerl & Käse im Schrank

Tara & Dennis - Der Hofnarr liebt die Queen

Folge 2: Sackerl fürs Kackerl & Käse im Schrank

47 Min.Folge vom 03.11.2025Ab 12

Reality-Star Tara Tabitha und Dennis Lodi ziehen zusammen – mit klarer Rollenverteilung: Dennis geht mit Hund Malu Gassi, Tara macht den Rest. Beim Möbelaufbau kracht’s: Dennis hasst den Esstisch. Auf Mallorca wohnen sie im 2-Sterne-Hotel ohne Kühlschrank – Tara lagert Käse im Kleiderschrank. Beim Meet & Greet gibt’s Streit wegen Gratis-Fotos. Nach einer Partynacht folgt der nächste Konflikt. Karten verraten: Wie steht’s um ihre Liebe?

