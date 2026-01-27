Zum Inhalt springenBarrierefrei
Tara & Moni in Kitz und Moritz

Episode 4

ATVStaffel 1Folge 4
Episode 4

Tara & Moni in Kitz und Moritz

Folge 4: Episode 4

72 Min.Ab 12

Im Schweizer-Nobelskiort St. Moritz wird Luxus nicht nur groß geschrieben, es ist Grundelement des örtlichen Treibens. Klar, dass sich Tara und Moni hier pudelwohl fühlen. Mit Fitnesstrainer Jopo haben sie sich auch gleich die passende männliche Begleitung geangelt. Dessen Höhentraining bringt die beiden Damen aber nicht nur wegen Jopos Bizeps ins Schwitzen.

ATV
