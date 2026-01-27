Tara & Moni in Mailand und Paris
Folge 2: Episode 2
71 Min.Ab 12
Tara und Moni konnten ihre Idee ins Dessousgeschäft einzusteigen noch nicht ganz umsetzen. Doch ihre neue Bekanntschaft Dennis nimmt sie zu einem Termin bei Tommaso Cavalli mit - dem Sohn von Stardesigner Roberto Cavalli. Hier wollen die beiden Neo-Business Ladys von sich überzeugen. Doch viel können sie in der Toskana nicht erreichen. Dennis hat derweil sein Augenmerk auf Moni gelegt und eckt mit Tara ständig an.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick