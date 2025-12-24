Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 5Folge 4vom 24.12.2025
44 Min.Folge vom 24.12.2025Ab 12

Melissa ist 57 Jahre alt und hat sich vor einiger Zeit ein überirdisches Tattoo stechen lassen. Künftig soll eine engelsgleiche Zeichnung das unschöne Bild verdecken. Auch Emma trägt ein Tattoo auf ihrem Körper, das sie am liebsten verschwinden lassen würde. Der kleine Fisch soll nun einer hübschen Blume weichen. Alice macht sich sofort an die Arbeit.

