Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
TEAM NO LIMITS - Race Across America

Zieleinlauf beim härtesten Radrennen der Welt!

JoynStaffel 1Folge 8
Zieleinlauf beim härtesten Radrennen der Welt!

Zieleinlauf beim härtesten Radrennen der Welt!Jetzt kostenlos streamen

TEAM NO LIMITS - Race Across America

Folge 8: Zieleinlauf beim härtesten Radrennen der Welt!

46 Min.Ab 12

Das härteste Radrennen der Welt neigt sich dem Ende! Team No Limits kämpft beim Race Across America mit letzten Kräften. Trotz Erkältungen und Muskelschmerzen mobilisieren Joey Kelly, Fritz Meinecke & Co. alles für den finalen Abschnitt. Hohe Steigungen fordern Sascha und Otto nochmal extra. Der Endspurt läuft, die Ziellinie ist zum Greifen nah! Gemeinsam überquert das Team die Ziellinie.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

TEAM NO LIMITS - Race Across America
Joyn
TEAM NO LIMITS - Race Across America

TEAM NO LIMITS - Race Across America

Alle 1 Staffeln und Folgen