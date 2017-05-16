Teenager werden Mütter Staffel 11 Folge 5Jetzt kostenlos streamen
Teenager werden Mütter
Folge 5: Teenager werden Mütter Staffel 11 Folge 5
"Ich habe gedacht, ich sterbe. Das war so schlimm" – Für die 18-jährige Lisa wird es ernst. Dr. Armin Breinl bereitet alles für die Kaiserschnittgeburt vor. Über Ex-Freundin Kerstin will Marcell kein schlechtes Wort verlieren. Seine neue Freundin Vanessa hält weniger hinterm Berg und teilt verbal aus. Dass Kerstin dann auch noch nach Linz fährt, um das Paar "auszuspähen" bringt die beiden aber doch auf die Palme. Auch Kerstins Neuer braucht sich erst gar nicht "aufspielen und glauben, dass er die Kinder adoptiert", meint Marcell. Kerstin erzählt zwar keine andere Version, aber plaudert aus dem Nähkästchen. Mit dem Neuen, Sascha, hat sie einst schon hinter Marcells Rücken Spaß gehabt. Jetzt kommt sie ständig in den Genuss von "Fifty Shades of Grey", wie sie sagt. An einer gemeinsamen Zukunft wird deshalb auch schon gebastelt. Kerstin und Sascha wollen nach dem dreimonatigen Aufenthalt im Mutter-Kind-Heim in die Schweiz auswandern. Schließlich kann einem dort das Jugendamt nichts anhaben. Streitereien stehen auch bei Dominik und Janine an der Tagesordnung. Sie liegen sich in den Haaren, Anschuldigungen fliegen durch den Raum und er kommt dann mal einfach nicht nach Hause. Doch auch andere Dinge muss der Jungvater klären, denn er darf seinen Sohn mit Ex-Freundin Sändy immer noch nicht sehen. Melanie geht voll in ihrer Rolle als Sport- und Ernährungsexpertin auf. Heute muss sie jedoch das 1x1 der Ernährung ihrem Freund Andi näherbringen. Doch ob Schweinefleisch wirklich so ungesund ist, wie sie behauptet, muss dann doch nochmal von Google überprüft werden. Ruhiger geht’s bei Eileen und Alex zu. Sie genießen ihr Familienglück. Doch auch die Mamas wollen daran teilhaben und mit ihnen anstoßen. Denn er muss nicht mehr in die Malerklamotten schlüpfen, sondern in den Anzug. Alex hat einen neuen Job und arbeitet nun als Versicherungsmakler.
