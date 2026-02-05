Zum Inhalt springenBarrierefrei
Teenager werden Mütter

ATVStaffel 18Folge 5
57 Min.Ab 12

Marcell versucht, sich nach seinem Gefängnisaufenthalt mit Gelegenheitsjobs über Wasser zu halten. Dreifach-Mama Kristin kämpft um das Sorgerecht ihrer beiden ältesten Kinder. Petra und Miguel gehen aufs Ganze und stellen sich einer gewagten Mutprobe. Beim Tandem-Bungeesprung wollen sich die beiden beweisen, dass sie nach wie vor ein Team sind.

ATV
