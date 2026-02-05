Teenager werden Mütter
Folge 3: Immer wieder Marcell
60 Min.Ab 12
Mehrfachpapa Marcell hat kurz nach der Trennung von Lisa etwas mit deren bester Freundin Gina angefangen. Nun erhält der Mann wohl bald seine Retourkutsche, denn die beiden Damen tauschen sich am Telefon über seine Machenschaften aus. Joanna und Angelo versuchen derweil einen Neustart ihrer Beziehung. Ob ein Ausflug zum Spielplatz mit Kind und Kegel für ein romantisches Date geeignet ist?
