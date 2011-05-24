Teenager werden Mütter - Staffel 4 Folge 8Jetzt kostenlos streamen
Teenager werden Mütter
Folge 8: Teenager werden Mütter - Staffel 4 Folge 8
Diesmal wird es richtig romantisch bei "Teenager werden Mütter": Gleich zwei der Teenagermütter wird die Frage aller Fragen gestellt: Willst du mich heiraten? Um welche Mädchen es sich dabei handelt wird freilich noch nicht verraten. Aber so viel ist sicher: Die Hochzeit von Jacqueline und Dominik ist geplatzt. Die 19-jährige Jacqueline hat mit ihrem Verlobten Schluss gemacht. Dominik sehnt sich nach einer Versöhnung mit seiner großen Liebe. Die hat aber schon ganz andere Pläne und ein Geheimnis, das sie ihrer besten Freundin anvertraut. Es geht um ihren Sohn Juliano. Bei der 17-jährigen Rada steht eine Entscheidung an: Kindesvater Gabriel möchte nach zwei Jahren endlich seine Vaterrolle übernehmen. Außerdem hat er wieder Gefühle für Rada, die er ihr beim Eisessen gestehen möchte. Ob die Jungmutter diese Gefühle erwidert und die beiden wieder ein Paar werden? Auch Frauenheld Patrick möchte die 18-jährige Yvonne zurückerobern. Er bereut seine Vielweiberei und seine Tat, für die er im Gefängnis gelandet ist. Bei einem romantischen Picknick offenbart er Yvonne seine Liebe. Meint er es dieses Mal ernst? Und wird ihm Yvonne eine allerletzte Chance geben?

