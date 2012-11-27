Teenager werden Mütter - Staffel 6 Folge 4Jetzt kostenlos streamen
Teenager werden Mütter
Folge 4: Teenager werden Mütter - Staffel 6 Folge 4
Der HTL-Schüler Ervin ist 16 Jahre alt, verheiratet und Vater der kleinen Noemi. Und als wäre das nicht außergewöhnlich genug: Ervins Ehefrau Renata ist um 27 Jahre älter als er. Vor drei Jahren beschäftigte das Paar nicht nur Österreichs Presse, sondern auch seine Gerichte. Über das Paar war in allen Zeitungen zu lesen, der erst 13-jährige Ervin hatte sich in seine Handballtrainerin Renata verliebt und seine Liebe wurde erwidert. Beinahe musste die inzwischen 43-Jährige ins Gefängnis, kam jedoch mit einer Bewährungsstrafe davon. Das ungewöhnliche Liebespaar hat diese schweren Zeiten überstanden und das Ergebnis ihrer Liebe ist die 4 Monate alte Noemi. Noemi ist ein Wunschkind, denn das Ehepaar war sich der Tatsache bewusst, dass die 43-jährige Renata nicht mehr ewig Zeit hat um erneut schwanger zu werden. In „Teenager werden Mütter“ sprechen die beiden über ihren Baby-Alltag, aber auch darüber wie sie sich kennenlernten, wie sich ihre Liebe entwickelte und wie ihre gemeinsame Zukunft aussehen soll. Natürlich wird auch der Prozess thematisiert. Weiters in dieser Folge: Die 17-jährige Sabrina aus Wöllersdorf bangt um ihren Freund Alex, der bei einem Speedway-Rennen in Niederösterreich an den Start geht. Trotz ihrer Schwangerschaft will sie Alex bei seinem lebensgefährlichen Hobby unterstützen und drückt ihrem Herzblatt die Daumen. Wird Alex das Rennen heil überstehen? Die freche Sandra ist 16 und in der 21. Schwangerschaftswoche. Aufgrund ihrer frühen Schwangerschaft hat sie mit Vorurteilen zu kämpfen. Aber Sandra ist nicht auf den Mund gefallen und sagt jedem ihre Meinung. Elli ist glücklich! Ihr Ex-Verlobter Patrick ist zu ihr zurückgekehrt. Bevor sie aber wieder fix zusammengehen, muss noch eine Menge geklärt werden: ist es wirklich vorbei mit Martina? Und mit den anderen Facebook-Bekanntschaften? Kann Patrick Elli garantieren, dass er von nun an treu sein wird und wird Elli endlich ihre ersehnte Traumhochzeit bekommen? Während die mittlerweile 19-jährige Jungmutter Yvonne voll in ihrer Mutterrolle aufgeht, lässt ihr Ex-Freund Patrick es ordentlich krachen. Immer auf der Suche nach der nächsten, zukünftigen Ex-Freundin - wie er es ausdrückt - flirtet er sich wild durch Wiens Nachtleben. Und für die 17-jährige Steirerin Denise ist es endlich soweit: per Kaiserschnitt soll sie ihr Baby auf die Welt bringen. Doch kurz vor dem Eingriff kommt bei ihr Panik auf und sie bricht in Tränen aus. Wird alles gut gehen und wird sie ein gesundes Kind zur Welt bringen?
