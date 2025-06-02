Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1Folge 10
Folge 10: Behind the Scenes - Hinter den Kulissen von "Texas BBQ Legends"

22 Min.Ab 12

Zwischen Beef-Ribs, langen Drehtagen und rauchigen Sonnenuntergängen zeigt das Team, was wirklich hinter dem BBQ-Abenteuer steckt. Hier gibt's ungefilterte Einblicke, spontane Pannen, echte Emotionen - und was passiert, wenn die Kamera mal nicht läuft.

