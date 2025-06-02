Zum Inhalt springenBarrierefrei
Behind the Scenes - Die Reise beginnt

Folge 9: Behind the Scenes - Die Reise beginnt

22 Min.Ab 12

Alles kommt anders als geplant! Auf dem Weg nach Austin trifft ein heftiger Schneesturm das Team in Houston: Flüge gestrichen, Flughafen dicht - der Trip droht zu scheitern. Wie hat es das Team trotz Chaos nach Austin geschafft? Und warum ist Texas DAS BBQ-Paradies?

