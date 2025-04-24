Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Floor

100 Kandidat:innen kämpfen in 100 Kategorien um 100.000 Euro

SAT.1Staffel 2Folge 3vom 24.04.2025
Folge 3: 100 Kandidat:innen kämpfen in 100 Kategorien um 100.000 Euro

97 Min.Folge vom 24.04.2025Ab 12

Weise wählen, schnell antworten und richtig abliefern: 100 Kandidaten treten auf einem riesigen LED-Boden im Quiz gegeneinander an. Jedes Quadrat auf dem Feld steht für ein Wissensgebiet. Wer das jeweilige Duell gewinnt, übernimmt alle Felder seines Gegners. Wer verliert, verlässt das Spiel. Es gilt, taktisch zu spielen und immer mehr Boden zu gewinnen. Der Sieger gewinnt den Hauptpreis von 100.000 Euro. Matthias Opdenhövel führt durch den Quizabend.

