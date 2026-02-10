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The Garden Society

Jahreszeiten

sixxStaffel 1Folge 10vom 10.02.2026
Jahreszeiten

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The Garden Society

Folge 10: Jahreszeiten

41 Min.Folge vom 10.02.2026Ab 6

Die Liebe zum Gärtnern verbindet vier unterschiedliche Leben: Birdie, eine egozentrische Autorin, begehrt einen Studenten, dessen Vater Polizist ist. Alice, eine romantische Lehrerin, kämpft mit den unerfüllten Träumen ihres Mannes. Catherine flieht vor ihrer unglücklichen Ehe, während Brett als geschiedener Vater einen Laden für Gärtnereibedarf betreibt. Eines Tages erschüttert ein Mordfall die Vorstadt und schweißt Birdie, Alice, Catherine und Brett eng zusammen.

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