The General
Folge 1: Staffel 1 Folge 1
48 Min.Folge vom 01.12.2025Ab 12
Nach dem Tod des Bruders Octávio wird Maria Luísa von ihrer Mutter streng katholisch erzogen, damit sie das Klischee eines Mädchens erfüllt. Als Erwachsene darf sie nicht nach Lissabon zum Studium und soll sie bei einem örtlichen Geschäftsmann als Sekretärin anfangen. Als dieser sie auf einer Feier versucht zu vergewaltigen und ihre Mutter ihr nicht glaubt, inszeniert Maria Luísa ihren Selbstmord.
