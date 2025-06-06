The Irrational - Kriminell logisch
Folge 4: Nullsumme
41 Min.Folge vom 06.06.2025Ab 12
Alec hilft einem aufgebrachten Vater, dessen Tochter spurlos verschwunden ist. Als die Eltern wenig später eine Lösegeldforderung erhalten, wird klar, dass das Kind entführt wurde. Die Bedingungen der Kidnapper geben Alec allerdings Rätsel auf. Um das Mädchen zu finden, muss er tiefer in seine Familiengeschichte eintauchen. Dabei macht er eine interessante Entdeckung ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick