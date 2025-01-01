The Masked Singer
Mit PLUS+ ohne Werbung schauen
The Masked Singer
Wer steckt unter der Maske und singt sich die Seele aus dem Leib? Model, Fußballer, Moderator? In dieser Show geht es um die Performance - und nicht unbedingt um das Gesangstalent.
"The Masked Singer" - Darum geht es in der Live-Show
Irre lustig, quietschbunt und glitzernd: "The Masked Singer" ist kein gewöhnlicher Musik-Contest. In jeder Staffel der Erfolgsshow treten rund zehn Prominente in aufwendigen Kostümen, den sogenannten Masken, gegeneinander an. Die Gesangsauftritte sind spektakulär - der Clou: Wer unter der Maske steckt, bleibt bis zur Demaskierung geheim. Um das Geheimnis zu wahren, sprechen die Stars in Interviews mit verzerrten Stimmen. Auf der Bühne singen sie jedoch mit ihrer echten Stimme, die sie aber bewusst verstellen dürfen.
Die Zuschauer:innen und das prominente Rateteam versuchen zu
erraten, welche Stars sich unter den Masken verstecken. Dabei helfen ihnen
nicht nur die Live-Auftritte der Masken, sondern auch verstecke Hinweise in
Indizien-Clips. Per Joyn-App entscheidet die Community, wer bleibt - und wer
gehen muss.
Die Masken versuchen, durch unterhaltsame und
außergewöhnliche Performances so lange wie möglich in der Show zu bleiben. Pro
Folge wird ein Promi demaskiert. Erst dann lüftet er oder sie das Geheimnis um
die wahre Identität - und die kann verblüffend sein!
Die letzte nicht enttarnte Maske im Finale gewinnt die jeweilige Staffel.
Sendetermine und Folgenübersicht: So siehst du "The Masked Singer" im TV und online im Stream kostenlos auf Joyn
Die 11. Staffel von "The Masked Singer" lief immer
live samstags zur Primetime um 20:15 Uhr auf ProSieben und im Stream auf Joyn.
Sie startete am 23. November 2024 und endete am 14. Dezember 2024.
Staffel 12 von "The Masked Singer" steht schon in
den Startlöchern. Im Herbst 2025 geht das TV-Musik-Quiz wieder los. Sobald die
genauen Sendezeiten feststehen, erfährst du sie hier.
Wie immer kannst du die Sendung nicht nur live im TV auf
ProSieben verfolgen, sondern auch im Stream auf Joyn. Alle vergangenen Folgen
und Highlight-Clips findest du außerdem in der Mediathek auf Joyn.
Von Pirat bis Monsterchen - Alle Masken in der Übersicht
Bei "The Masked Singer" kommt nichts von der
Stange. Die Ganzkörperkostüme und Masken sind in mühevoller Kleinstarbeit
hergestellt. Bis zu tausend Stunden braucht es, bis eine Maske fertig ist. So
entstehen echte Kunstwerke. In den vergangenen Jahren gab es viele
eindrucksvolle Masken, die sich in die Herzen der Zuschauer:innen sangen. Mit
dabei waren zum Beispiel schon das pinke Monsterchen, der Kudu, das Skelett
oder der Phoenix.
Diese Masken traten in der elften Staffel von "The Masked Singer" an:
- Feuersalamander
- Schneemann
- Willi
W.
- Panda
- Qualle
- Lokomotive
- Lady
Anana
- Lauch
- Nashorn
Ob die Kostüme in Staffel 12 alle bisherigen toppen werden?
Noch ist alles geheim - die Maskenbauer:innen arbeiten mit Hochdruck im
Verborgenen. Sobald die Masken für "The Masked Singer" 2025
feststehen, erfährst du sie hier.
Show der Enthüllungen: Diese prominenten Teilnehmer:innen waren schon bei "The Masked Singer"
Es ist spannend bis zur letzten Minute: Wer verbirgt sich hinter der Maske? In den vergangenen Staffeln gab es schon so manche Enthüllung, die für Staunen gesorgt hat. So spektakulär eine Maske auch aussieht, entscheidend ist, wie sie mit Leben gefüllt wird.
Für den großen Überraschungseffekt bei "The Masked Singer" sorgten zum Beispiel schon Prominente wie: Joy Denalane, Dieter Hallervorden, Angelo Kelly, Veronica Ferres, Nora Tschirner, Uwe Ochsenknecht und viele mehr.
"The Masked Singer" - alle Gewinner:innen auf einen Blick
Die bunteste Rateshow im deutschen Fernsehen brachte schon elf Sieger und Siegerinnen hervor. Diese Stars lüfteten erst nach dem Finale die Maske:
- Staffel 1: Max Mutzke
(Astronaut)
- Staffel 2: Tom Beck (Faultier)
- Staffel 3: Sarah Lombardi
(Skelett)
- Staffel 4: Sasha (Dino)
- Staffel
5: Alexander Klaws (Mülli Müller)
- Staffel
6: Ella Endlich (Zebra)
- Staffel
7: Daniel Donskoy (Maulwurf)
- Staffel
8: Luca Hänni (Schuhschnabel)
- Staffel
9: Jennifer Weist (Eisprinzessin)
- Staffel
10: Mirja Boes (Floh)
- Staffel 11: Loi (Panda)
Jury und Moderator:innen - Sie dürfen raten, wer unter der Maske steckt
"The Masked Singer" lebt nicht nur von den Performances, sondern auch von den unterhaltsamen Spekulationen des Rateteams. Seit der ersten Staffel führt Stamm-Moderator Matthias Opdenhövel durch die Show. Das Rateteam wechselt von Staffel zu Staffel und es kommen auch Gastjuror:innen in die Sendung. In der Jury saßen unter anderem bereits:
- Ruth
Moschner (Dauer-Rätselfan)
- Rea
Garvey (erzielte beachtliche Trefferquote)
- Carolin
Kebekus, Bülent Ceylan, Detlef D! Soost und viele mehr
Wer in der nächsten Staffel miträtselt, ist noch offen. Alle
Neuigkeiten dazu erfährst du hier.