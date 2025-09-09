Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Power Highlight Cut

Villa voller Intrigen: Machtspiele, Geheimnisse und die Jagd nach Immunität

ProSiebenStaffel 1Folge 4vom 09.09.2025
Villa voller Intrigen: Machtspiele, Geheimnisse und die Jagd nach Immunität

Villa voller Intrigen: Machtspiele, Geheimnisse und die Jagd nach ImmunitätJetzt kostenlos streamen

The Power Highlight Cut

Folge 4: Villa voller Intrigen: Machtspiele, Geheimnisse und die Jagd nach Immunität

46 Min.Folge vom 09.09.2025Ab 12

In der Villa eskalieren die Machtspiele: Aaron nutzt als erster Power Player seine Chancen und schickt Leon nach Hause. Kader legt in der Versus-Challenge nach, während Serkan einen entscheidenden Hinweis über den geheimen Power Player erhält. Doch teilen oder behalten? Gleichzeitig kämpfen Dilara, Lucas und Emma mit persönlichen Konflikten. Ein neues Spiel um die begehrte Immunität startet – wer behält die Nerven, durchschaut die Intrigen und setzt sich durch? Spannung, Taktik und Drama pur!

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

The Power Highlight Cut
ProSieben
The Power Highlight Cut

The Power Highlight Cut

Alle 1 Staffeln und Folgen