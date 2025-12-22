Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Rising of the Shield Hero

Der Held des Schilds

Der Held des Schilds

The Rising of the Shield Hero

Folge 1: Der Held des Schilds

46 Min.Ab 12

Der 20-jährige Student Naofumi Iwatani, ein einfacher Otaku, landet nach dem Lesen der "Chronik der vier heiligen Waffen" auf wundersame Weise in der fremden Welt Melromarc. Dort wird er zum "Helden des Schildes" ernannt, um gemeinsam mit drei anderen Auserwählten das Reich vor unaufhaltsamen Monsterwellen zu schützen. Doch Verrat und Misstrauen lassen ihn bald allein kämpfen ...

The Rising of the Shield Hero
The Rising of the Shield Hero

The Rising of the Shield Hero

