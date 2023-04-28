Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
The Voice Kids

Knockouts 2: Die Talente geben Vollgas! Jetzt gibt es kein zurück mehr

SAT.1Staffel 11Folge 8vom 28.04.2023
Joyn Plus
Knockouts 2: Die Talente geben Vollgas! Jetzt gibt es kein zurück mehr

Knockouts 2: Die Talente geben Vollgas! Jetzt gibt es kein zurück mehrJetzt ohne Werbung streamen

The Voice Kids

Folge 8: Knockouts 2: Die Talente geben Vollgas! Jetzt gibt es kein zurück mehr

124 Min.Folge vom 28.04.2023Ab 6

Neu in 2023: In den Knockouts treten die Kids nicht in Battle-Paarungen gegeneinander an, sondern performen alleine einen neuen Einzelsong. Jeweils fünf Kids singen nacheinander in einer Knock-Out-Gruppe, doch nur ein Talent davon kommt weiter. Jedes Coach-Team hat drei Gruppen á fünf jungen Talenten - somit ziehen drei Kids pro Team ins große Finale ein. Welche Talente küren die Coaches zu ihren Finalist:innen?

Alle Staffeln im Überblick

The Voice Kids
SAT.1
The Voice Kids

The Voice Kids

Alle 6 Staffeln und Folgen