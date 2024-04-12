Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Voice Kids

Blind Auditions 4: Stimmliche Sternstunden

SAT.1Staffel 12Folge 4vom 12.04.2024
112 Min.Folge vom 12.04.2024Ab 6

In der vierten Runde der Blind Auditions ist alles dabei: Berührende Auftritte, fantastische Stimmen, ein begeistertes Publikum, lustige Coach-Momente und feuchte Augen. Die jungen Talente geben auf der großen Bühne von "The Voice Kids" 2024 alles, um die Coaches von sich zu überzeugen. Für wen gibt es einen Platz im Team und wer muss sich der bitteren Enttäuschung stellen? Und welche Coaches können die vielversprechendsten Talente mit ideenreichen Aktionen von sich und ihrem Team überzeugen?

