Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
The Voice Kids

Battles 1: Alles geben oder alles verlieren

SAT.1Staffel 12Folge 6vom 26.04.2024
Joyn Plus
Battles 1: Alles geben oder alles verlieren

Battles 1: Alles geben oder alles verlierenJetzt ohne Werbung streamen

The Voice Kids

Folge 6: Battles 1: Alles geben oder alles verlieren

113 Min.Folge vom 26.04.2024Ab 6

Ab geht's in die Battles von "The Voice Kids"! Je drei Kids aus einem Team performen jetzt gemeinsam einen Song. Battle-Sieger:in wird, wer den eigenen Coach am meisten beeindruckt. Welches Talent bringt seinen Coach zum Staunen und zieht in die Sing-Offs ein? Für die beiden anderen Talente heißt es anschließend Daumen drücken: Werden sie per Steal Deal von einem anderen Coach gesichert und für sein Team ebenfalls für die Sing-Offs qualifiziert?

Alle Staffeln im Überblick

The Voice Kids
SAT.1
The Voice Kids

The Voice Kids

Alle 6 Staffeln und Folgen