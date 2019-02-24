The Voice Kids
Folge 2: Blind Audition 2
115 Min.Folge vom 24.02.2019Ab 6
Alec Völkel ist noch Minuten nach dem Auftritt des Geschwister-Duos Mimi und Josefin (15 und 13, aus Augsburg) völlig geflasht. Die Schwestern reißen in den Blind Auditions von "The Voice Kids" mit ihrer Interpretation des Radiohead-Klassikers "Creep" alle von den Sitzen. Bei Lena Meyer-Landrut fließen sogar die Tränen. Erst nach längerer Beratung können sich die Schwestern einigen. Welcher Coach darf sich über das Stimm-Duo freuen?
