The Voice Kids

Battles und Sing Offs 1

SAT.1Staffel 7Folge 8vom 07.04.2019
Battles und Sing Offs 1

The Voice Kids

Folge 8: Battles und Sing Offs 1

135 Min.Folge vom 07.04.2019Ab 6

Die letzten Battles stehen an und direkt im Anschluss geht es für Team BossHoss in die Sing-Offs. Wer schafft es, die Coaches von seinem Talent vollends zu überzeugen und darf weiter von einem Platz im Finale träumen? Für alle eine Achterbahn der Gefühle und von Rock 'n' Roll, über Filmmusik, bis hin zu Pop-Hymnen ist alles geboten. Das Niveau: unfassbar!

The Voice Kids
SAT.1
The Voice Kids

The Voice Kids

