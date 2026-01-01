The Voice of Germany
Sie buzzern zum ersten Mal gegeneinander um die besten Stimmen Deutschlands! Die "The Voice of Germany"-Coaches Shirin David, Rea Garvey, Nico Santos und Smudo & Michi Beck suchen jetzt die stärksten Gesangstalente des Landes. Welcher Coach stellt 2025 die Gewinnerin oder den Gewinner von "The Voice of Germany"?
Seit 2011 begeistert "The Voice of Germany" Millionen Menschen und war schon für viele Musiker:innen das Sprungbrett in die Charts. Der Clou der Sendung: Die Coaches beurteilen die Sänger:innen ausschließlich nach ihrer Stimme.
In den Blind Auditions, der ersten Runde von "The Voice of Germany", sitzen die Coaches bei den Auftritten der Kandidat:innen mit dem Rücken zur Bühne. Erst wenn ihnen die Stimme gefällt und sie buzzern, dreht sich ihr Stuhl um. Das Talent ist weiter und darf sich für das Team eines Coaches entscheiden, den es überzeugt hat.
In der nächsten Runde stehen die Battles an: Nach einem Coaching mit ihren Team-Chefs treten die Talente innerhalb eines Teams gegeneinander an. Der letzte Schritt vor den Live-Shows und dem Finale sind die Teamfights, in denen die Talente mit selbst gewählten Songs gegen Talente aus den anderen Teams antreten. Ein Experten-Block im Studio bestimmt, wer sich in den Duellen durchsetzt und in die Liveshows einzieht. Im Halbfinale und Finale entscheidet schließlich das Publikum, wer "The Voice of Germany" gewinnt.
Alle Sendetermine der 15. Staffel von "The Voice of Germany" 2025
Die 15. Staffel startet im Herbst 2025. Die genauen Sendetermine erfährst du hier rechtzeitig - die neuen Folgen kannst du wie immer donnerstags auf ProSieben und freitags in SAT.1 zur Primetime verfolgen oder direkt im Stream auf Joyn anschauen.
Ganze Folgen von "The Voice of Germany" kostenlos live oder im Stream auf Joyn sehen - so geht’s
Wenn du "The Voice of Germany" live miterleben möchtest, kannst du die Folgen parallel zur TV-Ausstrahlung kostenlos auf Joyn streamen. Verpasste Folgen findest du ebenfalls in der Mediathek - jederzeit flexibel abrufbar.
Das sind die Talente von "The Voice of Germany" 2025
Bei “The Voice of Germany” treten die unterschiedlichsten Stimmen an. Mit dabei sind Newcomer:innen, Profi-Coversänger:innen, Singer-Songwriter:innen, Bands und Duos. Sie performen Musik aus allen Genres - ob Ballade, Rock, Folk, Rap oder Country, alles ist erlaubt.
Wer in der 15. Staffel von "The Voice of Germany" mitsingt, ist noch nicht bekannt. Sobald die Talente feststehen, erfährst du es hier zuerst.
Die Jury der 15. Staffel - das sind die Coaches 2025
Die Coaches in der Jury waren alle schon einmal bei "The Voice of Germany" dabei, allerdings noch nie in dieser Konstellation. Diese Mischung ist vielversprechend:
- Rea Garvey
- Nico Santos
- Shirin David
- Michi Beck und Smudo
Auf Joyn kannst du dir die Coaches in ihren früheren Staffeln in Action ansehen. Shirin war in Staffel 13 dabei, Rea zuletzt in Staffel 12 und Nico Santos in der 11. Staffel. Michis und Smudos letzter Coach-Auftritt war bei "The Voice Kids" Staffel 12.
Auch in 2025 moderieren Melissa Khalaj und Thore Schölermann wieder "The Voice of Germany".
Bisherige Gewinner:innen - Sie haben "The Voice of Germany" gewonnen
Die Show ist nicht nur unterhaltsam für die Zuschauer:innen, sie bringt auch echte Musikgrößen hervor. Hier eine Bilanz der Sieger:innen der vergangenen Staffeln:
- Staffel 1: Ivy Quainoo, Team: The BossHoss
- Staffel 2: Nick Howard, Team: Rea Garvey
- Staffel 3: Andreas Kümmert, Team: Max Herre
- Staffel 4: Charley Ann Schmutzler, Team: Michi Beck & Smudo
- Staffel 5: Jamie-Lee Kriewitz, Team: Michi Beck & Smudo
- Staffel 6: Tay Schmedtmann, Team: Andreas Bourani
- Staffel 7: Natia Todua, Team: Samu Haber
- Staffel 8: Samuel Rösch, Team: Michael Patrick Kelly
- Staffel 9: Claudia Emmanuela Santoso, Team: Alice Merton
- Staffel 10: Paula Dalla Corte, Team: Samu Haber & Rea Garvey
- Staffel 11: Sebastian Krenz, Team: Johannes Oerding
- Staffel 12: Anny Ogrezeanu, Team: Mark Forster
- Staffel 13: Malou Lovis Kreyelkamp, Team: Bill & Tom Kaulitz
- Staffel 14: Jennifer Lynn, Team: Samu Haber
Die Stimmen bei "The Voice" sind so schön, dass du sie immer wieder hören möchtest. Zum Glück kannst du dir auf Joyn alle Gänsehaut-Momente jederzeit noch einmal anschauen!