Finale Entscheidung, Drama und Schmetterlinge im BauchJetzt kostenlos streamen
Topf sucht Burdecki - Ein Promi zum Verlieben
Folge 4: Finale Entscheidung, Drama und Schmetterlinge im Bauch
110 Min.Folge vom 28.08.2022Ab 12
Bei einem Action-Date geht es für Evelyn Burdecki hoch hinaus. Mutig springen sie und ihre Begleitung aus 1.000 Metern Höhe aus dem Flugzeug. Schlägt ihr Herz dank Fallschirmsprung und Endorphin-Kick höher oder macht der Single-Mann den Abflug? Nach dem aufregenden Adrenalin-Date geht es für Evelyn rasant weiter: Die Suche nach ihrem Traumprinzen führt die Promi-Blondine in den Wasserpark, ins Fitnessstudio und auf den Barfußpfad.
