TRICKED
Folge 1: Gampel Gamble
11 Min.Folge vom 05.10.2025Ab 6
Openair Gampel und jede Menge Chaos: Naomi wird von Tätowiererin Sara Fleur überrascht und in ein Spiel über fünf wilde Runden verwickelt. Es geht um spontane Raps, fragwürdige Promi-Bonus-Peinlichkeiten und eine Aufgabe, die wortwörtlich unter die Haut geht! Gampel Gamble, Plot Twists, Cringe-Momente und ein großes Finale sind garantiert!
