Folge 4: Probleme mit dem Truck und Tour nach Süditalien - Lady Lissy unter Spannung
Folge vom 11.08.2024
Gerade noch rechtzeitig hat es Asphalt Fee Julia geschafft, die gebuchte Fähre nach Norderney zu erreichen. Dort soll sie ihren Truck für ein mehrtägiges Springreitturnier aufstellen. Mit Meerblick und durch schöne Landschaften! Pink Lady Lissy freut sich auf ihre Ferntour nach Lecce in Süditalien. Doch dann entdeckt sie ein Problem an ihrem Truck. Wird sie die Reise dennoch antreten können?
