Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand

Probleme mit dem Truck und Tour nach Süditalien - Lady Lissy unter Spannung

Kabel EinsStaffel 14Folge 4vom 11.08.2024
Probleme mit dem Truck und Tour nach Süditalien - Lady Lissy unter Spannung

Probleme mit dem Truck und Tour nach Süditalien - Lady Lissy unter SpannungJetzt kostenlos streamen

Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand

Folge 4: Probleme mit dem Truck und Tour nach Süditalien - Lady Lissy unter Spannung

88 Min.Folge vom 11.08.2024Ab 12

Gerade noch rechtzeitig hat es Asphalt Fee Julia geschafft, die gebuchte Fähre nach Norderney zu erreichen. Dort soll sie ihren Truck für ein mehrtägiges Springreitturnier aufstellen. Mit Meerblick und durch schöne Landschaften! Pink Lady Lissy freut sich auf ihre Ferntour nach Lecce in Süditalien. Doch dann entdeckt sie ein Problem an ihrem Truck. Wird sie die Reise dennoch antreten können?

Weitere Folgen in Staffel 14

Alle Staffeln im Überblick

Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand
Kabel Eins
Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand

Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand

Alle 15 Staffeln und Folgen