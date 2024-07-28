Weizen auf großer Reise - Uschis Tour nach ArizonaJetzt kostenlos streamen
Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand
Folge 2: Weizen auf großer Reise - Uschis Tour nach Arizona
89 Min.Folge vom 28.07.2024Ab 12
Bei Highway Heldin Uschi ist heute Ausdauer und Geschick gefragt, denn sie muss 24 Tonnen roten Weizen ins 800 Kilometer entfernte Arizona bringen. Im Berchtesgadener Land transportiert Vroni einen Bagger zu einer Baustelle. Damit begibt sich das Küken unter den Trucker Babes in die Königsklasse des Truckerfahrens. Eine echte Herausforderung?
