Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand

Debüt auf der Straße - Bettina fährt mit einem Kipplader

Kabel EinsStaffel 15Folge 1vom 05.01.2025
Jana ist wieder unterwegs zwischen Deutschland, Österreich und Italien. Diesmal kämpft die Chaos-Queen mit dem Münchner Stadtverkehr. Auch für Bettina steht heute ein Debüt an: Zum ersten Mal fährt die Lkw-Fahrerin mit einem Kipplader! Zwischen ungewohntem Fahrgefühl, riskanten Manövern auf Deutschlands Autobahn-Baustellen und ihrem Ehemann-Navi Rüdiger bleibt wirklich kein Auge trocken!

