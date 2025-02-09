Achtung Ladung! Jessy kommt in Frankreich anJetzt kostenlos streamen
Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand
Folge 6: Achtung Ladung! Jessy kommt in Frankreich an
88 Min.Folge vom 09.02.2025Ab 12
Auf dem Nürburgring angekommen hat Trucker Babe Julia die Gelegenheit, alle Fahrzeuge aus der Nähe zu betrachten: Der größte Truck-Treff Europas bietet wirklich alles, was das Herz begehrt! Währenddessen hat es Frohnatur Jessy nach Frankreich geschafft: Doch beim Öffnen ihres Anhängers kommen ihr unerwartet Pakete entgegen.
