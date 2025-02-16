Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 15Folge 7vom 16.02.2025
88 Min.Folge vom 16.02.2025Ab 12

Für Trucker Babe Jana geht es wieder durch ihre Wahlheimat Österreich: Grüne Felder, Berge und traumhafte Aussichten. Aber auch enge Straßen und gefährliche Serpentinen. Das macht vor allem im Winter keinen Spaß mit dem Lkw. Das Country Girl Ines ist wieder auf Tour in Kanada: Diesmal durch den französisch-sprachigen Teil des Landes.

