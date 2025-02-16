Eng, enger, Österreich: Jana schlängelt sich durch die SerpentinenJetzt kostenlos streamen
Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand
Folge 7: Eng, enger, Österreich: Jana schlängelt sich durch die Serpentinen
88 Min.Folge vom 16.02.2025Ab 12
Für Trucker Babe Jana geht es wieder durch ihre Wahlheimat Österreich: Grüne Felder, Berge und traumhafte Aussichten. Aber auch enge Straßen und gefährliche Serpentinen. Das macht vor allem im Winter keinen Spaß mit dem Lkw. Das Country Girl Ines ist wieder auf Tour in Kanada: Diesmal durch den französisch-sprachigen Teil des Landes.
Weitere Folgen in Staffel 15
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick