Gute Laune beim neuen Trucker Babe DoreenJetzt kostenlos streamen
Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand
Folge 8: Gute Laune beim neuen Trucker Babe Doreen
88 Min.Folge vom 23.02.2025Ab 12
Das neue Trucker Babe Doreen sorgt für mächtig gute Laune: Auf ihrer Tour meistert die Strahlefrau schwer zu rangierende Großmaschinen und Ladung, die ohne Hilfe nicht zu sichern ist. Die Auslandstouren sind genau Jessys Ding: Auf ihrer Tour von Paris zurück nach Deutschland erlebt das Trucker Babe so manches Abenteuer - zuletzt eine Odyssee in der französischen Waschanlage.
Weitere Folgen in Staffel 15
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick